شكرا لقرائتكم خبر عن الطائف: «الغرفة» تتبرأ من تنظيم فعالية «أتاريك».. بسبب «الأمانة» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - محمد الزيادي (الطائف)

تبرأت غرفة الطائف من فعالية «أتاريك»، بعد أن كانت بثت بروشورات مطلع رمضان الجاري أنها المشرفة عليها، وحددت وجود 25 كشكا للتأجير.

فيما أكد رئيس اللجنة السياحية والترفيهية بغرفة الطائف هيثم قاضي عبر حسابه في «تويتر» أمس الأول أن الغرفة ليس لها علاقة مطلقاً بفعالية «أتاريك».

ووفق مصادر "الخليج 365"، فإن الأمانة رفضت أن تكون الفعالية بإشراف الغرفة التجارية؛ لكون الموقع في سوق البلد وتابعاً لها، وهذا ما تسبب في منع الغرفة من التنظيم أو الإشراف، وتسبب في فشل الفعالية من أول يوم وعدم استئجار أي مستثمرين للأكشاك سوى 3 أكشاك كان مستثمروها قد صرفوا مبالغ لجلب بضاعتهم وأدواتهم.