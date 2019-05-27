السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - مكة المكرمة استقبل مطار الملك عبدالعزيز الدولي أمس الأول في تمام الساعة 17:00 بتوقيت مكة المكرمة، أولى رحلات شركة الطيران الروسية نوردويند، والقادمة من مطار موسكو، وعلى متنها 170 راكبا، بينهم عدد من المعتمرين، وقد بدأت الشركة التشغيل بين المطارين بواقع رحلتين أسبوعيا، السبت والثلاثاء.



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كانت هذه تفاصيل خبر مطار الملك عبدالعزيز الدولي يستقبل أولى رحلات شركة الطيران الروسية نوردويند لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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