السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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وفق رؤية المملكة 2030

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الثقافة واليونيسكو يبحثان مجالات التعاون المستقبلية

عقدت وزارة الثقافة ورشة عمل مع وفد من منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافةً برئاسة السيد ارنستو رينتو اوتونو مساعد المدير العام للثقافة في (اليونيسكو)، اليوم الأحد، في العاصمة السعودية (الرياض).

وناقشت الورشة عددا من الملفات الثقافية والحضارية التي تعزز مجالات للتعاون المستقبلي بين وزارة الثقافة واليونيسكو، بما يحقق رؤية وتوجهات الوزارة المنبثقة من رؤية المملكة 2030.