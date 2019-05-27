السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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وفق رؤية المملكة 2030
الثقافة واليونيسكو يبحثان مجالات التعاون المستقبلية
عقدت وزارة الثقافة ورشة عمل مع وفد من منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافةً برئاسة السيد ارنستو رينتو اوتونو مساعد المدير العام للثقافة في (اليونيسكو)، اليوم الأحد، في العاصمة السعودية (الرياض).
وناقشت الورشة عددا من الملفات الثقافية والحضارية التي تعزز مجالات للتعاون المستقبلي بين وزارة الثقافة واليونيسكو، بما يحقق رؤية وتوجهات الوزارة المنبثقة من رؤية المملكة 2030.
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