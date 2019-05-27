، "مكارم" توزِّع 50 ألف وجبة سحور للمعتمرين خلال العشر الأواخر من رمضان ،

محمد بن مسعود - الدمام - بناء على قرار أمير مكة المكرمة.. وتشمل مواقع عدة يرتادها ضيوف الرحمن

بدأت جمعية إكرام عابري السبيل "مكارم" تنفيذ قرار مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، بمتابعة سمو نائبه الأمير بدر بن سلطان، بتوزيع وجبات السحور على ضيوف الرحمن طوال العشر الأواخر من رمضان في أماكن متنوعة بمنطقة الحرم المكي.

وقد وفَّرت الجمعية أكثر من 50 ألف وجبة سحور لتوزيعها على قاصدي المسجد الحرام خلال العشر الأواخر من رمضان في المنطقة المركزية، وتعد المشاركة الأولى لها في السحور.

وتشمل أماكن التوزيع مواقف السيارات في منطقة كدي، ومواقف محبس الجن، وحي المسفلة.

من جهة أخرى، واصلت الجمعية مشروع إفطار الحرمين الذي يستهدف إلى تفطير أكثر من (250000) صائم خلال شهر رمضان المبارك في مواقع عدة، يرتادها عابرو سبيل، ومن أعظمهم ضيوف الرحمن من المعتمرون الذين خرجوا من ديارهم من أجل أداء نسك من مناسك الله –جل جلاله-؛ وذلك لإعانتهم على أدائه من خلال توفير وجبات الإفطار.