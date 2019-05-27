، الأمطار الغزيرة تقطع التيار الكهربائي والطرق في "فيفاء" ،

محمد بن مسعود - الدمام - البلدية باشرت إزالة الانهيارات والمخلفات واستقبلت أكثر من 60 بلاغًا

أدى هطول الأمطار الغزيرة على محافظة فيفاء لليوم الخامس على التوالي، إلى انقطاع للطرق والكهرباء، وضعف حاد في شبكات الاتصال.

وعادت مشكلة انقطاع الكهرباء مجددًا، حيث أمضى الأهالي عدة ساعات في الظلام الدامس، بما في ذلك وقت الإفطار.

من جانب آخر أغلقت بلدية فيفاء الطريق المختصر من الحزام العلوي، المؤدي للمنتزهات بوادي الداهل، وذلك إثر انهيارات حدثت بالطريق، بعد الأمطار الغزيرة التي شهدتها المحافظة.

وأهابت بلدية فيفاء بسلك طريق بديل آخر حتى يتم معالجة الموقع، موضحةً أنها كلفت مقاولاً بشكل عاجل للعمل في الموقع.

وكانت بلدية فيفاء قد استنفرت جهودها في فتح الطرق، وإزالة الانهيارات ومخلفات الأمطار، منذ بداية الحالة المطرية، واستقبلت خلال موجة الأمطار، أكثر من 60 بلاغًا.

وتم التعامل مع جميع البلاغات في أوقات قياسية، عبر فريق ‎الطوارئ الذي يعمل على مدار الساعة، وبمتابعة مستمرة من رئيس البلدية الدكتور سالم بن علي منيف، الذي أكد جاهزية البلدية لمتابعة الأضرار واستقبال البلاغات ومباشرتها في وقت قياسي.