عقدت وزارة الثقافة ورشة عملٍ مع وفدٍ من منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة برئاسة السيد أرنستو رينتو أوتونو مساعد المدير العام للثقافة في (اليونيسكو)، أمس الأحد، في الرياض.
وناقشت الورشة عددًا من الملفات الثقافية والحضارية التي تعزز مجالات للتعاون المستقبلي بين وزارة الثقافة واليونيسكو بما يحقق رؤية وتوجهات الوزارة المنبثقة من رؤية المملكة ٢٠٣٠.
الرياض ..الثقافة واليونيسكو يبحثان مجالات التعاون المستقبليةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-05-27
عقدت وزارة الثقافة ورشة عملٍ مع وفدٍ من منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة برئاسة السيد أرنستو رينتو أوتونو مساعد المدير العام للثقافة في (اليونيسكو)، أمس الأحد، في الرياض.
وناقشت الورشة عددًا من الملفات الثقافية والحضارية التي تعزز مجالات للتعاون المستقبلي بين وزارة الثقافة واليونيسكو بما يحقق رؤية وتوجهات الوزارة المنبثقة من رؤية المملكة ٢٠٣٠.
27 مايو 2019 - 22 رمضان 1440
01:40 AM
ناقشا عددًا من الملفات الثقافية وتحقيق رؤية 2030
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عقدت وزارة الثقافة ورشة عملٍ مع وفدٍ من منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة برئاسة السيد أرنستو رينتو أوتونو مساعد المدير العام للثقافة في (اليونيسكو)، أمس الأحد، في الرياض.
وناقشت الورشة عددًا من الملفات الثقافية والحضارية التي تعزز مجالات للتعاون المستقبلي بين وزارة الثقافة واليونيسكو بما يحقق رؤية وتوجهات الوزارة المنبثقة من رؤية المملكة ٢٠٣٠.
، الرياض ..الثقافة واليونيسكو يبحثان مجالات التعاون المستقبلية ،
المصدر : الخليج 365
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