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محمد بن مسعود - الدمام - غادر جدة مساء اليوم الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.
وكان في وداعه بمطار الملك عبدالعزيز الدولي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، وأمين محافظة جدة صالح بن علي التركي، وسفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى السعودية الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، ومدير شرطة منطقة مكة المكرمة اللواء عيد العتيبي، ومدير مطار الملك عبدالعزيز الدولي عصام نور، ومدير مكتب المراسم الملكية بمنطقة مكة المكرمة أحمد بن عبدالله بن ظافر.
ولي عهد دبي يغادر جدةوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-05-27
غادر جدة مساء اليوم الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.
وكان في وداعه بمطار الملك عبدالعزيز الدولي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، وأمين محافظة جدة صالح بن علي التركي، وسفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى السعودية الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، ومدير شرطة منطقة مكة المكرمة اللواء عيد العتيبي، ومدير مطار الملك عبدالعزيز الدولي عصام نور، ومدير مكتب المراسم الملكية بمنطقة مكة المكرمة أحمد بن عبدالله بن ظافر.
27 مايو 2019 - 22 رمضان 1440
01:37 AM
غادر جدة مساء اليوم الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.
وكان في وداعه بمطار الملك عبدالعزيز الدولي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، وأمين محافظة جدة صالح بن علي التركي، وسفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى السعودية الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، ومدير شرطة منطقة مكة المكرمة اللواء عيد العتيبي، ومدير مطار الملك عبدالعزيز الدولي عصام نور، ومدير مكتب المراسم الملكية بمنطقة مكة المكرمة أحمد بن عبدالله بن ظافر.
، ولي عهد دبي يغادر جدة ،
المصدر : الخليج 365
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