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محمد بن مسعود - الدمام - أصدرت اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات قرارين تأديبين تضمنا الإيقاف عن ممارسة النشاط الرياضي لمدة تراوحت بين سنة ونصف السنة وأربع سنين طالت لاعب جودو وآخر في كرة الماء.
فقد أوقفت اللجنة سعيد سروجي لاعب الجودو بنادي الوحدة عن المشاركة في المنافسات الرياضية داخليًا وخارجيًا لمدة ١٨ شهرًا ابتداءً من تاريخ الإيقاف المؤقت في 5/ 7 / 2019م .
كما أوقفت نايف المنتشري لاعب كرة الماء بنادي الاتحاد لمدة أربع سنوات ابتداءً من تاريخ الإيقاف المؤقت في (9 / 5 /2019م ) .
الرقابة على المنشطات توقف لاعبين لمدة تراوحت بين 18 شهرًا و4 سنواتصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-05-27
أصدرت اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات قرارين تأديبين تضمنا الإيقاف عن ممارسة النشاط الرياضي لمدة تراوحت بين سنة ونصف السنة وأربع سنين طالت لاعب جودو وآخر في كرة الماء.
فقد أوقفت اللجنة سعيد سروجي لاعب الجودو بنادي الوحدة عن المشاركة في المنافسات الرياضية داخليًا وخارجيًا لمدة ١٨ شهرًا ابتداءً من تاريخ الإيقاف المؤقت في 5/ 7 / 2019م .
كما أوقفت نايف المنتشري لاعب كرة الماء بنادي الاتحاد لمدة أربع سنوات ابتداءً من تاريخ الإيقاف المؤقت في (9 / 5 /2019م ) .
27 مايو 2019 - 22 رمضان 1440
01:48 AM
أصدرت اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات قرارين تأديبين تضمنا الإيقاف عن ممارسة النشاط الرياضي لمدة تراوحت بين سنة ونصف السنة وأربع سنين طالت لاعب جودو وآخر في كرة الماء.
فقد أوقفت اللجنة سعيد سروجي لاعب الجودو بنادي الوحدة عن المشاركة في المنافسات الرياضية داخليًا وخارجيًا لمدة ١٨ شهرًا ابتداءً من تاريخ الإيقاف المؤقت في 5/ 7 / 2019م .
كما أوقفت نايف المنتشري لاعب كرة الماء بنادي الاتحاد لمدة أربع سنوات ابتداءً من تاريخ الإيقاف المؤقت في (9 / 5 /2019م ) .
، الرقابة على المنشطات توقف لاعبين لمدة تراوحت بين 18 شهرًا و4 سنوات ،
المصدر : الخليج 365
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