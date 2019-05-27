“فلكية جدة”: الثلاثاء.. الكعبة المشرفة تشهد أولى ظواهر تعامد الشمس فوقها هذا العام

تشهد الكعبة المشرّفة، بعد غدٍ الثلاثاء الموافق 23 رمضان الجاري، حدوث ظاهرة تعامد الشمس فوقها وقت الأذان لصلاة الظهر الساعة 12:18 بتوقيت مكة المكرمة، حيث سيختفي ظلها ويكون اتجاه القبلة نفس اتجاه الشمس. من جانبه، أوضح رئيس الجمعية الفلكية بجدة ماجد أبوزاهرة، أن زاوية ارتفاع الشمس عند حدوث الظاهرة ستكون مساوية لـ 89,93 درجة قوسية أى لا يفصلها عن التعامد التام “زاوية 90 درجة” سوى 0,07 من الدرجة، وهو التعامد الأول من اثنين هذا العام.

وأضاف أبوزاهرة: “يمكن اختبار طريقة التعامد لتحديد اتجاه القبلة في أي بقعة في العالم، وذلك بوضع قطعة من الخشب منتصبة بشكل عمودي على سطح الأرض عند وقت التعامد، فإن الاتجاه المعاكس للظل يشير نحو الكعبة المشرفة”. فيما حذّر الباحث الفلكي “محمد رضا العصفور”، من النظر وقت الظهيرة للشمس بالعين المجرّدة لحظة حدوث الظاهرة التي تتكرّر مرتين سنوياً، وذلك لتجنّب أشعة الشمس العمودية الضارة.