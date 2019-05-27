مصادر: إلغاء استقدام الخادمات الإثيوبيات.. و”العمل” تحذف خيار تأشيراتهن

كشفت مصادر عن ترجيح إلغاء استقدام الخادمات من إثيوبيا، على خلفية وصول التفاهمات بين الجانبين السعودي والإثيوبي حول الأمر إلى طريق مسدود.

وأوضحت أنه لم يُسمح حتى الآن باستقدام أي عاملة منزلية من إثيوبيا، وفقا لصحيفة “عكاظ”، ولم يتطرق اجتماع عُقد يوم 9 رمضان بين مكاتب الاستقدام ووزارة العمل لملف الإثيوبيات، كما حذف موقع “مساند” الأسبوع الماضي خيار تأشيرات استقدام الخادمات الإثيوبيات. يُذكر أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أعلنت في فبراير الماضي الاتفاق مع نظيرتها في إثيوبيا على عودة استقدام العاملات المنزليات، براتب 1000 ريال وبتكلفة ما بين 4 – 7 آلاف ريال، إضافة إلى إمكانية تأجيرهن.