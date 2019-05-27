رابط : بدء تسجيل الدفاع المدني في السعودية 1440 - وزارة الداخلية ابشر التوظيف

أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني في المملكة العربية السعودية عن توفر عدد من الوظائف الشاغرة المطلوب شغلها من قبل الكفاءات السعودية، للذكور فقط وذلك من خلال التقديم عبر الرابط المرفق.

رابط التقديم

وأكد الدفاع المدني السعودي توفر وظائف على عدد من الرتب العسكرية تحت المسميات التالية: "عريف- جندي أول- جندي"، موضحًا أن الوظائف سوف تكون لكافة المواطنين السعوديين المؤهلين في عدد من مدن ومحافظات المملكة.

وأشار الدفاع المدني السعودية إلى أن الراغبين في التقديم على تلك الوظائف يجب عليهم الاطلاع على المؤهلات والشروط المطلوبة على أن يتم التقديم من خلال بوابة أبشر للتوظيف.

وأوضح أن شروط التقديم أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ، وألا يكون المتقدم متزوج بغير سعودية، وأن يكون حسن السمعة والسلوك، وأن يكون عمر المتقدم بين 17-30 عام وقت التقديم على الوظائف.