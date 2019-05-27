«الأمن العام» يطالب المواطنين بتجنب 6 طرق أثناء القمتين الطارئتين ويحدد البدائل

ناشدت وزارة الداخلية، ممثلة في إدارتي الأمن العام والمرور، مساء الأحد، المواطنين وضيوف الحرمين باستخدام المسارات البديلة خلال انعقاد القمتين (الخليجية والعربية الطارئة)، أيام 23 و24 و25 رمضان.

وأهاب مساعد قائد قوات أمن العمرة لشؤون المرور، اللواء محمد بن عبدالله البسامي، بالجميع التعاون الجاد لإنجاح القمم المباركة، وتجنب الطرق المخصصة لتحركات الضيوف، واختيار الطرق البديلة لها.

وفي تصريحات لقناة «العربية» قال البسامي: نهيب بالجميع التعاون الجاد مع رجال الأمن في محافظتي جدة ومكة المكرمة، وأيضًا المنطقة المركزية حول الحرم المكي الشريف، لافتًا إلى أن هناك مجموعة من الطرق خُصصت لتحركات الضيوف على مدى الأيام الثلاثة المقبلة، 23، و24، و25.

وأضاف البسامي: نهيب بالجميع استخدام المسارات البديلة، والابتعاد عن طرق (الملك، والأندلس، وجسر الخير) في جدة، وأيضًا طرق (الدائري الثالث، والعزيزية، وأنفاق السد من الجهة الشرقية) في جدة، موضحًا: سنعمل على التقليل من مرور السيارات الصغيرة عبر المنطقة المركزية؛ اعتبارًا من يوم الثالث والعشرين من شهر رمضان، وعلى المواطنين والزوار الذهاب إلى محطات النقل العام، لاستقلال المركبات من هناك.

واختتم البسامي، تعليقه بالقول: لنا تجربة مع كافة أطياف المجتمع والزوار والمعتمرين، بالتعاون الجاد، والمساهمة في الترتيبات، والتي ستكون على مستوى تطلعات جميع الجهات المشاركة إن شاء الله.