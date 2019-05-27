شقيق صاحب سيارة النسيم يكشف لـ«عاجل» تفاصيل واقعة السرقة ودهس أخيه

تواصل الجهات الأمنية في الرياض تحرياتها للقبض على شاب سرق سيارة مواطن وقام بدهسه بعد محاولته اعتراضه، ما أدى إلى إصابته، في الواقعة التي شهدها حي النسيم شرق الرياض .

وقال عبود الشمري شقيق المواطن الضحية لـ«عاجل»: إن شقيقه خرج فجر اليوم من المستشفى بعد إصابته بجروح في الرأس والركبة خضع خلالها لعملية جراحية، بالإضافة إلى تسلخات في باقي الجسم، مؤكدًا أن إصابته طفيفة وحالته مستقرة ولله الحمد .

وأوضح الشمري أن الواقعة حدثت مساء أمس بعد الإفطار؛ حيث ذهب شقيقه لأحد المحلات الإلكترونية، ولم يكن يتوقع أن يتعرض لذلك الموقف العصيب، والذي استغل فيه السارق هدوء الشارع وقلة حركة السير، نظرًا لتزامن الوقت مع موعد الإفطار ووجود الغالبية في منازلهم لتناول الإفطار؛ ليهجم على السيارة التي كانت في وضع التشغيل، ويدهس شقيقه غبر مبالٍ بمخاطر تصرفه .

وأكد الشمري أن الجاني ما زال طليقًا وتواصل الجهات الأمنية مهامها للقبض عليه، مشيرًا إلى أن سيارة شقيقه من نوع هيونداي إلنترا موديل 2015 ذات لون أبيض ورقم لوحة ح ص ن 7449.