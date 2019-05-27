مليون ريال مكافأة العثور على «مفقود الشرقية» المتغيب منذ 5 أشهر

رفعت عائلة مفقود المفقود المسن بالمنطقة الشرقية، سالم بن علي بن محمد آل جريب اليامي، مكافأة العثور عليه إلى مبلغ مليون ريال، بعد مرور أكثر من 5 أشهر على تغيبه.

وقال ابنه الأكبر عبدالعزيز، في تصريح لـ«عاجل»، إن العائلة رفعت المبلغ من 100 ألف ريال إلى مليون، بشرط العثور عليه حيًّا يرزق، مشيرًا إلى أنه حتى اللحظة لا توجد أي مستجدات أو معلومات تقود للتوصل إليه.

وناشدت أسرة اليامي من يعثر عليه أو يدلي بمعلومات تفيد في الوصول إليه، التواصل معها عبر الرقم (0505945678).

واختفى سالم بن علي بن محمد آل جريب اليامي البالغ من العمر، 75 عامًا، عن أنظار ذويه بعد خروجه من منزل العائلة في حي الروضة بالدمام فجر يوم الأحد 28 ربيع الثاني 1440 هـ، الموافق 6 يناير 2019م، ويعاني من ألزهايمر، بالإضافة لأمراض القلب والسكري والضغط، وكان يرتدي «ثوبًا أسود وجاكيتًا بنيًّا وشماغًا أحمر»، ويستخدم عصا تساعده في المشي، ويضع نظارة طبية.