إخماد حريق نشب في شقة سكنية بالمدينة دون إصابات

أخمدت فرق الدفاع المدني بالمدينة المنورة حريقًا نشب في شقة سكنية مساء اليوم، دون وقوع إصابات.

وقال المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة العقيد خالد مبارك الجهني، إن الدفاع المدني تبلغ عند الساعة 9:40 من مساء اليوم الأحد بنشوب حريق في منزل بحي عروة بالمدينة المنورة.

وأكد أن فرق الدفاع المدني توجّهت إلى الموقع، ‏وعند الوصول اتّضح أن الحريق في شقة بالدور الأول المتكرر لمبنى مكون دورين وملحق مع وجود محتجزين.

وأضاف الجهني أن فرق الدفاع المدني باشرت أعمال الإخماد وجرى إخراج حالتي احتجاز من الشقة وإخلاء المتواجدين بالمبنى وجميعهم بحالة صحية جيدة.