ولي العهد يبحث مع ولي عهد دبي فرص تطوير التعاون بين الجانبين

التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في جدة اليوم، الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي.

وفي بداية اللقاء نقل ولي عهد دبي، لسمو الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع تحيات وتقدير الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات والشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، فيما حمله تحياته وتقديره لهما.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الأخوية التاريخية المتينة التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين، والفرص الواعدة لتطوير التعاون بين الجانبين في مختلف المجالات.

حضر اللقاء الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء والأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة والأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية والأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان ووزير الخارجية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف ورئيس أمن الدولة عبدالعزيز الهويريني ورئيس الاستخبارات العامة خالد الحميدان وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى الإمارات تركي الدخيل.

فيما حضر من الجانب الإماراتي الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة الطيران المدني بدبي الرئيس الأعلى التنفيذي لمجموعة طيران الإمارات رئيس مطارات دبي، وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم والشيخ شخبوط بن نهيان سفير الإمارات لدى المملكة والشيخ سعيد بن مكتوم آل مكتوم ووزير الدولة للشؤون الخارجية الدكتور أنور قرقاش ونائب الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني علي الشامسي وعدد من كبار المسؤولين في الحكومة الإماراتية.

