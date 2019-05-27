مركز الملك سلمان للإغاثة يختتم توزيع 10 آلاف سلة رمضانية بالضفة وغزة

اختتم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، المشروع الإغاثي الرمضاني لتوزيع السلال الغذائية على الأشقاء الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة، وذلك بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية لتغطية معظم المناطق هناك بواقع 10 آلاف سلة غذائية بلغ مجموع أوزانها 420 طنًا.

وتلبي السلة الغذائية الواحدة كل احتياجات الأسرة الأساسية اللازم توافرها في كل منزل، خاصة في ظل ما يواجهه الأشقاء الفلسطينيون من مشاكلات تتعلق بالأمن الغذائي وارتفاع نسبة الفقر والبطالة إلى مستويات كبيرة.

جدير بالذكر أن مركز الملك سلمان للإغاثة والاعمال الإنسانية يقوم بتنفيذ هذا البرنامج الرمضاني بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية وما زال العمل جاريًّا على توزيع وجبات إفطار الصائم البالغ عددها 34 ألف وجبة، وذلك في إطار حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين؛ لتقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية لجميع المحتاجين في كل بقاع الأرض.