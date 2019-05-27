أمطار رعدية ورياح نشطة على 5 مناطق بالمملكة.. الإثنين

توقّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، استمرار هطول الأمطار الرعدية المصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على عدة مناطق بالمملكة، اليوم الإثنين.

وقالت هيئة الأرصاد، في بيان صادر عنها عبر موقعها الإلكتروني، إن مناطق «نجران، جازان، عسير، الباحة» تمتدّ إلى مكة الكرمة ومرتفعاتها، ستتأثر بهطول الأمطار الرعدية المصحوبة بزخّات من البرد ورياح نشطة.

وأوضحت هيئة الأرصاد، أن هناك توقعات بتكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة رياح نشطة على مرتفعات منطقة المدينة المنورة، في حين تكون السماء غائمة جزئيًّا معظم مناطق المملكة.

وحول حالة البحر الأحمر، أكدت هيئة الأرصاد، أن حركة الرياح السطحية تكون غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

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أما عن حالة الخليج العربي، فأشارت هيئة الأرصاد، إلى أن حركة الرياح ستكون شرقية إلى شمالية شرقية بسرعة 10-30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر من خفيف إلى متوسط الموج.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة -ممثلة بالإدارة العامة للتحاليل والتوقعات- قد نبّهت أمس الأحد، من نشاط في الرياح السطحية، يُصاحبه هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على عددٍ من محافظات منطقة مكة المكرمة.

وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تشمل كلًّا من مكة المكرمة وبعض محافظاتها المتمثلة في الطائف، والعرضيات، وتربة، ورنية، وميسان تستمر حتى الثامنة مساءً.