«العمل» تدشّن حساب العمل التطوعي لإعلاء ونشر قيم «التطوع»

دشّنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية «حساب العمل التطوعي»، كأول خطوة في تحقيق مستهدفات رؤية 2030 نحو تعزيز ثقافة التطوع في المجتمع، والوصول بأعداد المتطوعين السعوديين إلى مليون مقابل 11 ألفًا حاليًا.
ويهدف البرنامج إلى أن ترتفع مساهمة القطاع غير الربحي في إجمال الناتج المحلي من أقل من 1% إلى 5%، عبر التعريف بأنواع التطوع المختلفة وأثره على حياة الفرد والمجتمع، وخاصة أن المبادئ الإسلامية والموروثات السعودية تحث على العمل الخيري وتدفع الإنسان للتراحم وبذل النفس.
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