خسارة «مياه بيرين» دعوى ضد مغرد على تويتر «شائعة»

أكدت مصادر لـ«عاجل»، أنه لا صحة لما تم تداوله، قبل أيام، حول خسارة شركة «مياه بيرين» قضيتها التي رفعتها ضد أحد المغردين في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، اتهمها بالتلاعب في نسبة الصوديوم لتقليل التكلفة.
وقالت المصادر إنه لا صحة لخسارة الشركة للقضية، وأن ما تم نشره «إشاعة عارية عن الصحة».
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