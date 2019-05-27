نائب أمير حائل يعزّي أسرتي شهيدي الواجب البريكان والجبرين

قدّم الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة حائل تعازيه لأسرة شهيد الواجب مفرج بن بريكان الشمري.

جاء ذلك خلال زيارته لمنزل العزاء بمدينة تربة، حيث كان في استقباله أشقاء شهيد الواجب وهم عيسى وعزيز وشريف بن بريكان الشمري.

ودعا نائب أمير حائل، بالرحمة والمغفرة للفقيد، وأن يدخله الله أعلى درجات الجنة ولذويه بأن يلهمهم الصبر والسلوان.

وأعرب أشقاء الشهيد عن شكرهم لنائب أمير المنطقة على مواساته لهم في مصابهم، داعين الله أن يحفظ سموه وأن يجزيه خير الجزاء.

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من جهة أخرى، قدّم الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير حائل تعازيه لأسرة شهيد الواجب عادل بن علوان الجبرين.

وكان في استقباله لدى وصوله لمنزل العزاء بمدينة حائل والد الشهيد علوان بن راكان الجبرين، وأعمام الشهيد نايف ونواف ومحمد وأشقاء الشهيد مذود وخالد وزيد.

ودعا الله لشهيد الواجب بالرحمة والمغفرة، وأن يدخله الله أعلى درجات الجنة ولذويه بأن يلهمهم الصبر والسلوان.

وأعرب والد شهيد الواجب علوان الجبرين -من جهته- عن شكره لسمو نائب أمير المنطقة على مواساته لهم في مصابهم، مؤكدًا فخره باستشهاد ابنه وهو على رأس خدمة الوطن وأمنه.