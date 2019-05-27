ضخ استثمارات بـ700 مليون ريال لتشغيل منشأة تجميع السيارات بالجبيل

تستثمر الشركة الوطنية للسيارات الصناعية «سنام» بالتعاون مع شركة «سانج يونج» الكورية مبلغ 700 مليون ريال، لإنشاء وتشغيل مصنع لتجميع السيارات بالجبيل الصناعية .

واطلع رئيس الهيئة الملكية للجبيل، المهندس عبدالله السعدان، على عرض من شركة «سنام» عن مصنعها؛ لتجميع السيارات ومراحل إنشاءه حتى مرحلة التصنيع الكامل للسيارات على أرض مساحتها 84,174 متر مربع.

وسيبدأ المصنع بطاقة إنتاجية قدرها 10 آلاف سيارة سنويًّا، تصل إلى 30 ألف سيارة مستقبلًا، وذلك ضمن خطة الهيئة الملكية لتطوير وضخ المزيد من الاستثمارات بمدينة الجبيل الصناعية في مجالات الطاقة والصناعة والاستثمار التجاري.

كما شاهد رئيس الهيئة الملكية نموذجين للسيارات التي سيتم تجميعها في المرحلة الأولى بمصنعها بمدينة الجبيل الصناعية.