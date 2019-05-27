عم الطيار السعودي المفقود بالفلبين يكشف قصة 3 اتصالات تعزز احتمال اختطافه

علمت «عاجل» تفاصيل جديدة حول اختفاء الطالب السعودي عبدالله الشريف؛ حيث أكد عمه الدكتور عبدالله إبراهيم الشريف أن هاتف عبدالله الذي كان بحوزته يتلقى الإشارة وتجاوب اليوم بعد الاتصال به.

وقال الدكتور الشريف: «قمنا بالاتصال بهاتف عبدالله وتم الرد علينا مرة صوت فلبينية ومرة أخرى دون صوت، ومرة ثالثة بصوت عربي، مشيرًا إلى أنه هناك شك بأنه مسجل مسبقًا».

وأوضح أن استقبال هاتف عبدالله الإشارة يعني أنه على اليابسة، وليس داخل البحر، وأن هاتفه بحوزة أشخاص آخرين؛ ما يؤكد فرضية الاختطاف .

وكان الدكتور عبدالله إبراهيم، عم الطالب عبدالله الشريف، فند في حديثه لـ«عاجل» مزاعم بيان السفارة السعودية في مانيلا، مؤكدًا أنه عارٍ عن الصحة، نافيًّا الحصول على أي دعم أو اتصال هاتفي رغم محاولات التواصل بالسفير.

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وذكر عم الطالب المفقود أنه على الرغم من أن الطائرة فقدت منذ يوم الجمعة قبل الماضي، ومر على الحادث قرابة 12 يومًا تم التواصل خلالها مع السفارة والسفير؛ فإنهم لم يحصلوا سوى على وعود لتقديم الدعم المطلوب، مشيرًا إلى أن الأسرة قامت بالبحث عن طريق مجهوداتها الشخصية بعد تجاهل السفارة .

وبيّن الدكتور عبدالله، أنه ذهبت إلى السفارة وقابل السفير ونائبه، وقال له: «اكتب ما تريد في خطاب رسمي وراح نتابع الموضوع». لكن ذلك لم يُجد نفعًا، مؤكدًا أنه والأسرة انتظروا الدعم وقاموا بالتواصل بالسفارة ولم يرد عليهم سوى السكرتارية .

وأضاف: «واصلنا البحث وجمع المعلومات من قبل الصيادين والجهات الأمنية الفلبينية؛ حيث أصبحنا نقوم بتزويد سكرتير السفير بالمعلومات». مشيرًا إلى أنه لم يتم حتى الآن الرد على طلب الدعم بالقبول أو بالرفض، ولم تُقدَّم لنا المساعدة بالبحث وتحديد موقع الجوال عبر التقنيات المتقدمة المسخرة للجهات المختصة؛ للمساعدة في تحديد موقع الجوال الخاص بعبدالله .

وقال الدكتور إبراهيم: «إنه استعان بمجموعة من الأشخاص للبحث عن الابن المفقود، وبعد 11 يومًا تمت الاستعانة بقارب مزود بجهاز سونار»، مشيرًا إلى أن مندوب السفارة رافقهم في رحلة البحث بالقارب من أجل الظهور الإعلامي، على حد قوله، نافيًّا العثور على أي حطام للطائرة.