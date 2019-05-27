وسيتم توزيع وجبات السحور على ضيوف الرحمن حول المسجد الحرام والساحات المحيطة به ومحطات انتظار الحافلات، نظرا لضيق الوقت بين صلاتَيّ التهجد والفجر، وذلك بمشاركة 57 من الجمعيات الخيرية والأفراد.
يذكر أن لجنة السقاية والرفادة تقوم بتنظيم ومتابعة الجهات التي تقدم الطعام الخيري، وتسعى إلى تقديم أفضل الخدمات للزوار والمعتمرين.
كانت هذه تفاصيل خبر الفيصل يوجه بتوزيع وجبات سحور على ضيوف الرحمن وقاصدي المسجد الحرام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.