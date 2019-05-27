الفيصل يوجه بتوزيع وجبات سحور على ضيوف الرحمن وقاصدي المسجد الحرام

بتوجيه مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، وبمتابعة نائبه الأمير بدر بن سلطان، بدأت لجنة السقاية والرفادة بالإمارة أمس، في توزيع وجبات سحور على ضيوف الرحمن وقاصدي المسجد الحرام، وتستمر طيلة العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك.

وسيتم توزيع وجبات السحور على ضيوف الرحمن حول المسجد الحرام والساحات المحيطة به ومحطات انتظار الحافلات، نظرا لضيق الوقت بين صلاتَيّ التهجد والفجر، وذلك بمشاركة 57 من الجمعيات الخيرية والأفراد.

يذكر أن لجنة السقاية والرفادة تقوم بتنظيم ومتابعة الجهات التي تقدم الطعام الخيري، وتسعى إلى تقديم أفضل الخدمات للزوار والمعتمرين.