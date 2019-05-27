1200 عالم ومفكر يرسمون قيم الوسطية والاعتدال بمكة المكرمة اليوم

علماء ومفتون
قال العيسى «إن المؤتمر الدولي الذي يستمر أربعة أيام، يماقش تحت عنوان «الوسطية والاعتدال، المعاني والدلالات»، معالم الوسطية ومقوماتها في الإسلام، وآثار وتداعيات الجهل بمفاهيم الوسطية، فيما يناقش في المحور الثاني «المنهج النبوي وسطية واعتدال»، بالإضافة إلى موضوعات «القيم الأخلاقية والإنسانية في الهدي النبوي»، و«التعامل مع المخالف في ضوء السيرة النبوية».
وعلمت «دوت الخليج» أن المؤتمر سيحضره حشد كبير من العلماء والمفتين وكبار المسؤولين والمفكرين في العالم الإسلامي، وعددهم 1200 مشارك.
تواصل ثقافي
أضاف الأمين العام للرابطة، بأن المؤتمر سيناقش في محور «الوسطية والاعتدال بين الأصالة والمعاصرة»، موضوعي «الاعتدال والوسطية في التاريخ الإسلامي والتراث الفقهي، والخطاب الوسطي ومتغيرات العصر»، إلى جانب مناقشة موضوعات «الاختلاف وثقافة الاعتدال، وتجارب وبرامج عملية لتعزيز الوسطية بين الشباب، ضمن محور تعزيز الوسطية والاعتدال في المجتمعات المسلمة»، فيما ستشهد الجلسة الخامسة محورالوسطية والاعتدال ورسالة التواصل الحضاري.
محاور يناقشها المؤتمر
الوسطية والاعتدال بين الأصالة والمعاصرة
الاعتدال والوسطية في التاريخ الإسلامي
الخطاب الوسطي ومتغيرات العصر
الاختلاف وثقافة الاعتدال
تجارب وبرامج عملية لتعزيز الوسطية
تعزيز الوسطية والاعتدال في المجتمعات المسلمة
الوسطية والاعتدال ورسالة التواصل الحضاري
إعلان وثيقة مكة المكرمة
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