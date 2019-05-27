خادم الحرمين يستقبل ولي عهد دبي ورئيس مجلس الأمة الكويتي والعلماء

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، في قصر الصفا بمكة المكرمة قبل مغرب أمس، ولي عهد إمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم والوفد المرافق له.

ونقل ولي عهد دبي تحيات وتقدير رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان ونائبه لخادم الحرمين الشريفين، فيما حمله الملك سلمان تحياته وتقديره لهما. كما استقبل خادم الحرمين الشريفين، رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق بن علي الغانم. واستقبل خادم الحرمين الشريفين، العلماء، والرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، وأئمة ومؤذني المسجد الحرام، الذين قدموا للسلام عليه.

كما استقبل خادم الحرمين الشريفين، وزير الحج والعمرة الدكتور محمد بن صالح بنتن ووكلاء الوزارة ورؤساء المؤسسات الأهلية لأرباب الطوافة والأدلاء والوكلاء والزمازمة والنقابة العامة للسيارات الذين قدموا للسلام عليه. وقد تناول الجميع طعام الإفطار مع خادم الحرمين الشريفين.

حضر الاستقبال، مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، والأمير خالد بن فهد بن خالد، وصاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبدالعزيز، وعدد من الأمراء.