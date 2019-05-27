السعودية اليوم / جوالة لجنة التنمية بالشرفاء تواصل خدمة المعتمرين



وادي الدواسر 21 رمضان 1440 هـ الموافق 26 مايو 2019 م واس

تواصل جوالة لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بالشرفاء في محافظة وادي الدواسر مشاركتها في خدمة ضيوف الرحمن من المعتمرين والزوار والصوام، ضمن معسكر خدمة المعتمرين الذي تقيمه جمعية الكشافة العربية

وأكد المشرف على النشاط الكشفي باللجنة القائد الكشفي سعد بن محمد الصافي، حرص اللجنة على المشاركة كل عام في هذا المعسكر, الذي تحرص الجمعية من خلاله إلى تقديم الخدمة لزوار بيت الله الحرام، وتعزيز غرس ثقافة التطوع وحب العمل وخدمة الآخرين لدى أعضائها من الكشافة والقادة، إضافة إلى إظهار الدور الكبير الذي تبذله حكومتنا الرشيدة – أيدها الله – لخدمة ضيوف الرحمن القادمين من شتى بقاع الأرض.

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وادي الدواسر 21 رمضان 1440 هـ الموافق 26 مايو 2019 م واستواصل جوالة لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بالشرفاء في محافظة وادي الدواسر مشاركتها في خدمة ضيوف الرحمن من المعتمرين والزوار والصوام، ضمن معسكر خدمة المعتمرين الذي تقيمه جمعية الكشافة العربية السعودية طيلة شهر رمضان المبارك، وذلك بمساندة قوة أمن الحرم المكي في إدارة الحشود, والتعاون مع عدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة.وأكد المشرف على النشاط الكشفي باللجنة القائد الكشفي سعد بن محمد الصافي، حرص اللجنة على المشاركة كل عام في هذا المعسكر, الذي تحرص الجمعية من خلاله إلى تقديم الخدمة لزوار بيت الله الحرام، وتعزيز غرس ثقافة التطوع وحب العمل وخدمة الآخرين لدى أعضائها من الكشافة والقادة، إضافة إلى إظهار الدور الكبير الذي تبذله حكومتنا الرشيدة – أيدها الله – لخدمة ضيوف الرحمن القادمين من شتى بقاع الأرض.// انتهى //00:36ت م0188

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