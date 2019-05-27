السعودية اليوم / أمير منطقة الحدود الشمالية يرأس اجتماع لجنة الحج بالمنطقة للعام 1440 .



عرعر 21 رمضان 1440 هـ الموافق 26 مايو 2019 م واس

رأس صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية رئيس لجنة الحج بالمنطقة في قاعة الاجتماعات اليوم, اجتماع لجنة الحج في المنطقة للعام 1440.

وجرى خلال الاجتماع مناقشة استعدادات المنطقة لاستقبال ضيوف الرحمن القادمين إلى المملكة، ومتابعة مشروعات الحج بالمنطقة.

ووجه سمو أمير منطقة الحدود الشمالية جميع القطاعات الحكومية بتكثيف الاستعدادات وتسخير جميع الإمكانات لخدمة ضيوف الرحمن ومضاعفة الجهود.

وقال الأمير فيصل بن خالد بن سلطان: إن خدمة الحجاج والزائرين شرف عظيم ومسؤولية كبيرة لنا جميعا في المملكة, إذ تشرفت هذه البلاد ولله الحمد بخدمة الحجاج والزائرين وقاصدي بيت الله الحرام، انطلاقاً من توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وبمتابعة وتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير

بعد ذلك اطلع سموه على الاستعدادات والتجهيزات الخاصة بكل إدارة مشاركة بأعمال الحج، كما ناقش الاجتماع عددًا من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال

// انتهى //

23:56ت م

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عرعر 21 رمضان 1440 هـ الموافق 26 مايو 2019 م واسرأس صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية رئيس لجنة الحج بالمنطقة في قاعة الاجتماعات اليوم, اجتماع لجنة الحج في المنطقة للعام 1440.وجرى خلال الاجتماع مناقشة استعدادات المنطقة لاستقبال ضيوف الرحمن القادمين إلى المملكة، ومتابعة مشروعات الحج بالمنطقة.ووجه سمو أمير منطقة الحدود الشمالية جميع القطاعات الحكومية بتكثيف الاستعدادات وتسخير جميع الإمكانات لخدمة ضيوف الرحمن ومضاعفة الجهود.وقال الأمير فيصل بن خالد بن سلطان: إن خدمة الحجاج والزائرين شرف عظيم ومسؤولية كبيرة لنا جميعا في المملكة, إذ تشرفت هذه البلاد ولله الحمد بخدمة الحجاج والزائرين وقاصدي بيت الله الحرام، انطلاقاً من توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وبمتابعة وتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - الرامية إلى الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن والمتابعة المستمرة من سمو وزير الداخلية لتقديم أفضل الخدمات لزوار بيت الله الحرام القادمين عبر مدينة الحجاج بمنفذ جديدة عرعر.بعد ذلك اطلع سموه على الاستعدادات والتجهيزات الخاصة بكل إدارة مشاركة بأعمال الحج، كما ناقش الاجتماع عددًا من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال// انتهى //23:56ت م0183

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