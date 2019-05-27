

جدة 21 رمضان 1440 هـ الموافق 26 مايو 2019 م واس

صرّح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة الرائد محمد بن عبدالوهاب الغامدي، بأن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال، وإجراءات البحث والتحري عن مرتكبيها، أسفرت عن القبض على تشكيل عصابي مكون من ثلاثة متهمين من الجنسية السورية بالعقدين الثالث والرابع من العمر، وذلك لتوفر الأدلة على تورطهم بارتكاب عدد من جرائم استدراج المقيمين وسلبهم واحتجازهم تحت تهديد السلاح، وتصويرهم في أوضاع مخلة وابتزازهم، وبمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقهم أقروا بارتكاب عدد ( 5 ) جرائم سلب واحتجاز وابتزاز بمحافظة جدة.

وقد جرى إيقافهم ومباشرة الإجراءات النظامية بحقهم.

وشرطة منطقة مكة المكرمة إذ تُعلن عن ذلك لتؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الأجهزة الأمنية ستعمل بكل قوة وحزم وصرامة على ردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره

// للصحف فقط // // انتهى //

23:24ت م

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كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / شرطة منطقة مكة المكرمة تلقي القبض على تشكيل عصابي لارتكابهم جرائم سلب وابتزاز بمحافظة جدة // للصحف فقط // لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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