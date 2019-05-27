اجتماعي / تنمية أبوعريش تبرم اتفاقية ‏لتأهيل وتوظيف 50 يتيمًا



أبوعريش 21 رمضان 1440هـ الموافق 26 مايو 2019م واس

أبرمت لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بمحافظة أبوعريش اليوم، اتفاقية تعاون مع مؤسسة الراجحي الإنسانية لتأهيل وتوظيف 50 يتيمًا، بحضور رئيس اللجنة عبده راجحي.

‏وأوضح المدير التنفيذي للجنة محمد الأمير أن الاتفاقية تشمل‏ تنفيذ دورات تديبية، والبحث عن فرص عمل مناسبة للأيتام، وإعدادهم وتأهيلهم لسوق العمل، إلى جانب تنفيذ دورات في الإرشاد المهني والتأهيل لسوق العمل، ودورات في المهارات الشخصية والسكرتارية والأعمال المكتبي، والحاسب الآلي وسرعة الطباعة.

وأضاف أن الاتفاقية تأتي ضمن سعي اللجنة لخدمة مختلف فئات المجتمع بمحافظة أبوعريش، حيث سبق للجنة في وقت سابق خلال العام الحالي تنفيذ مبادرة لتوظيف ذوي الاحتياجات الخاصة.

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23:17ت م

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