السعودية اليوم / نائب أمير منطقة حائل يعزي أسرتي شهيدي الواجب البريكان والجبرين



حائل 21 رمضان 1440 هـ الموافق 26 مايو 2019 م واس

قدم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبد العزيز نائب أمير منطقة حائل تعازيه لأسرة شهيد الواجب مفرج بن بريكان الشمري - رحمه الله -.

جاء ذلك خلال زيارة سموه لمنزل العزاء بمدينة تربة، وكان في استقباله أشقاء شهيد الواجب وهم عيسى وعزيز وشريف بن بريكان الشمري.

ودعا سموه الله تعالى للشهيد بالرحمة والمغفرة، وأن يدخله الله أعلى درجات الجنة ولذويه بأن يلهمهم الصبر والسلوان.

وأعرب أشقاء الشهيد عن شكرهم لسمو نائب أمير المنطقة على مواساته لهم في مصابهم، داعين الله أن يحفظ سموه وأن يجزيه خير الجزاء.

من جهة أخرى قدم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة حائل تعازيه لأسرة شهيد الواجب عادل بن علوان الجبرين - رحمه الله -.

وكان في استقبال سموه لدى وصوله لمنزل العزاء بمدينة حائل والد الشهيد علوان بن راكان الجبرين، وأعمام الشهيد نايف ونواف ومحمد وأشقاء الشهيد مذود وخالد وزيد.

ودعا سموه الله تعالى لشهيد الواجب بالرحمة والمغفرة، وأن يدخله الله أعلى درجات الجنة ولذويه بأن يلهمهم الصبر والسلوان.

وأعرب والد شهيد الواجب علوان الجبرين من جهته عن شكره لسمو نائب أمير المنطقة على مواساته لهم في مصابهم، مؤكداً فخره باستشهاد ابنه وهو على رأس خدمة الوطن وأمنه، داعياً الله أن يحفظ سموه وأن يكتب له الأجر والثواب.

// انتهى //

23:14ت م

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