السعودية اليوم / بلدية محافظة صامطة تصادر كميات من الأطعمة الفاسدة وتغلق محلات مخالفة



صامطة 21 رمضان 1440 هـ الموافق 26 مايو 2019 م واس

أسفرت الجولات التفتيشية الميدانية التي تنفذها بلدية محافظة صامطة على المنشآت والمطاعم والبوفيهات والمحلات التموينية ومراكز التوزيع في المحافظة عن إغلاق ثلاث محلات، وإنذار ثمانية عشر محلاً، وتسجيل عدد من الملاحظات على تسعة وخمسين محلاً ، إضافة إلى مصادرة كميات من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي .

وأوضح رئيس البلدية المهندس هادي علي دغريري أن الفرق التابعة للبلدية نفذت في الأيام القليلة الماضية أكثر من 18 جولة للوقوف على الاشتراطات الصحية للمنشآت والتأكد من السلع والخدمات المقدمة للمواطنين ، والإشراف على المحلات التجارية والمطابخ والمطاعم والبوفيهات وأسواق الخضار لمتابعة نظافة المحلات والمواد والأطعمة المقدمة ومصادرة المواد الفاسدة ، وتطبيق أنظمة البلدية الجزائية بحق المخالفين .

وأضاف أن البلدية مستمرة في تكثيف الجولات الميدانية والمتابعة بشكل مستمر من أجل سلامة وصحة الجميع خلال الشهر الكريم ، مهيباً بالمواطنين التعاون مع البلدية في الإبلاغ عن أي مخالفات عبر الرقم الموحد ٩٤٠ خلال ٢٤ ساعة.

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22:21ت م

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