شكرا لقرائتكم خبر عن ترقية 5353 رجل أمن في «الأمن العام» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - إبراهيم علوي (جدة)

إنفاذاً لتوجيهات وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، صدرت قرارات مدير الأمن العام الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي بترقية 5353 رجل أمن من كافة الرتب في كافة قيادات وإدارات الأمن العام، ليصبح إجمالي رجال الأمن الذين شملتهم الترقية خلال هذا العام 1440 وحتى تاريخه 29780 فردا من جميع الرتب العسكرية.

وهنأ مدير الأمن العام، بهذه المناسبة، المترقين، متمنياً لهم التوفيق في تنفيذ مهماتهم لخدمة الدين والملك والوطن، وأن يكونوا عند حسن ظن ولاة الأمر بهم، داعيا المولى عز وجل أن يحفظ للوطن قيادته وولاة أمره، وأن يديم أمنه واستقراره ورخاءه.