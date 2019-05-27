شكرا لقرائتكم خبر عن مكة: طرق بديلة أثناء انعقاد القمم الـ3.. و6 خطوط في جدة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

كشف مساعد قائد قوات أمن العمرة لشؤون المرور اللواء محمد البسامي، أنه سيتم العمل على تقليل دخول السيارات الصغيرة إلى المنطقة المركزية بدءاً من غد (الثلاثاء) أثناء انعقاد القمة الخليجية والعربية والإسلامية التي دعا إليها خادم الحرمين الشريفين خلال الفترة 25 - 27 من شهر رمضان في رحاب مكة المكرمة، حاثاً المعتمرين والزائرين على الذهاب إلى محطات النقل العام.

ونوه إلى إجراءات أمنية ومرورية تسبق انعقاد هذه القمة، مهيباً بالجميع التعاون الجاد مع رجال الأمن في محافظة جدة وفي المنطقة ما بين مكة المكرمة وجدة، وأيضاً في مكة المكرمة والمنطقة المركزية.

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وأشار اللواء البسامي إلى أن وجود مجموعة من الطرق خصصت لتحركات الضيوف على مدى الأيام الثلاثة القادمة وهي أيام 23 و24 و25 من هذا الشهر الفضيل، وأيضاً للمغادرة بعد انتهاء القمة، داعياً الجميع إلى اختيار الطرق البديلة والابتعاد عن طريق الملك عبدالله في جدة، وطريق الأندلس، وجسر الميناء، وكذلك الابتعاد عن الطريق الدائري الثالث، وطريق العزيزية، وأنفاق السد من الجهة الشرقية في مكة المكرمة.

وقال مساعد قائد قوات أمن العمرة لشؤون المرور: «لنا تجربة مع كل أطياف المجتمع والزوار والمعتمرين في التعاون الجاد والمساهمة في الترتيبات التي ستكون على مستوى التطلعات من جميع الجهات المشاركة في إنجاح هذه القمة»، موضحاً أن جميع الترتيبات أُعدت على أعلى مستوى، حاثاً الجميع على اختيار الخطوط البديلة في محافظة جدة والمتمثلة في طريق المدينة أو طريق الأمير أحمد أو طريق الحرمين أو عبر طريق بريمان للذهاب إلى مكة عبر طريق الهجرة، وكذلك طريق مكة جدة القديم حيث بالإمكان من خلاله الوصول إلى مكة المكرمة.

وأضاف اللواء البسامي: «وفي مكة المكرمة بالإمكان الابتعاد عن طريق الدائري الثالث والذهاب إلى الدائري الرابع أو الذهاب إلى الجهة الشمالية أو طريق الشرائع، أيضاً بالإمكان الذهاب عن طريق السيل أو طريق الهدا»، لافتاً الانتباه إلى أن طريق العزيزية العام متاح لجميع المتجهين إلى المنطقة المركزية أو العودة إلى الفنادق ودور سكن الزوار والمعتمرين، مؤكداً أن جميع الترتيبات تهدف إلى تسهيل تحركات الجميع وسهولة تنقلاتهم أثناء انعقاد القمة.