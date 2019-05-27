رابطة العالم الإسلامي تنظم مؤتمر الوسطية والاعتدال الدولي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - مكة المكرمة

تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، تنظم رابطة العالم الإسلامي اليوم المؤتمر الدولي حول قيم الوسطية والاعتدال، وإعلان «وثيقة مكة المكرمة».

وثمن الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي الدكتور محمد العيسى الرعاية الكريمة، التي تأتي في إطار الدعم الكبير للعمل الإسلامي المشترك الذي يعمق من الوئام بين علماء الأمة الإسلامية؛ لتحقيق الأهداف والتطلعات بما تمثله المملكة من مرجعية إسلامية تعقد عليها الآمال.

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وقال «إن المؤتمر الدولي الذي يستمر أربعة أيام يحضره حشد كبير من الوزراء والعلماء والمفتين وكبار المسؤولين والمفكرين في العالم الإسلامي، الذين سيناقشون تحت عنوان «الوسطية والاعتدال المعاني والدلالات»؛ معالم الوسطية ومقوماتها في الإسلام، وآثار وتداعيات الجهل بمفاهيم الوسطية، فيما يناقش في المحور الثاني «المنهج النبوي وسطية واعتدال»، إضافة إلى «القيم الأخلاقية والإنسانية في الهدي النبوي»، و»التعامل مع المخالف في ضوء السيرة النبوية».

وأضاف أن المؤتمر سيناقش في محور «الوسطية والاعتدال بين الأصالة والمعاصرة»، موضوعي «الاعتدال والوسطية في التاريخ الإسلامي والتراث الفقهي»، و»الخطاب الوسطي ومتغيرات العصر»، إلى جانب مناقشة موضوعات «الاختلاف وثقافة الاعتدال»، و»تجارب وبرامج عملية لتعزيز الوسطية بين الشباب»، ضمن محور «تعزيز الوسطية والاعتدال في المجتمعات المسلمة»، فيما ستشهد الجلسة الخامسة للمؤتمر محور «الوسطية والاعتدال ورسالة التواصل الحضاري»، الذي يتدارس المشاركون فيه قضايا التعدد الديني والتواصل الثقافي.

وبين الدكتور العيسى أن المؤتمر سيشهد إعلان «وثيقة مكة المكرمة».