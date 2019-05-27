أمير مكة يوجه بتوزيع وجبات سحور على قاصدي المسجد الحرام

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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بتوجيه مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة خالد الفيصل، وبمتابعة نائبه بدر بن سلطان بدأت لجنة السقاية والرفادة بالإمارة أمس، في توزيع وجبات سحور على ضيوف الرحمن وقاصدي المسجد الحرام، وتستمر طيلة العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك.

وسيتم توزيع وجبات السحور على ضيوف الرحمن حول المسجد الحرام والساحات المحيطة به ومحطات انتظار الحافلات، نظرا لضيق الوقت بين صلاتي التهجد والفجر، وذلك بمشاركة 57 من الجمعيات الخيرية والأفراد.

يذكر أن لجنة السقاية والرفادة تقوم بتنظيم ومتابعة الجهات مقدمة الطعام الخيري، وتسعى لتقديم أفضل الخدمات للزوار والمعتمرين.