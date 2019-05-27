سند الزواج بلا انقطاع

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أعلن برنامج «سند محمد بن سلمان» عن استمرار صرف العطاء المخصص لمبادرة «سند الزواج» للدفعة الثالثة، ليبلغ إجمالي عدد المستفيدين 10 الآف مستفيد.

وتعد مبادرة «سند الزواج» إحدى مبادرات البرنامج الموجهة لدعم ومساندة حديثي الزواج من أبناء الوطن، حيث تتلقى الطلبات من خلال الموقع الالكتروني والتحقق من تطابق شروط وصحة بيانات المتقدمين بالتعاون مع الجهات الحكومية بشكل مستمر.

ويحرص البرنامج على تنمية الوعي، حيث يتطلب إكمال مرحلة المحتوى المعرفي عبر الموقع الالكتروني كجزء من إجراءات التقديم على العطاء (مبلغ مقطوع وغير مسترد)، كما أن التسجيل لا يزال متاحا حيث يمكن التقديم من خلال زيارة الرابط المخصص للمبادرة.

يذكر أن برنامج «سند محمد بن سلمان» يأتي انطلاقا من حرص الأمير محمد بن سلمان، على تنمية مجالات المبادرات الاجتماعية غير الربحية المعنية بتمكين المواطنين والمواطنات، والمساهمة في تحقيق الغايات التي يسعون إليها في مجالات الحياة المختلفة.

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الدفعة الثالثة للبرنامج:

2200مستفيد بعطاء يفوق

45 مليون ريال

إجمالي عدد المستفيدين 10 الآف مستفيد

200 مليون ريال قيمة العطاء منذ انطلاق المبادرة