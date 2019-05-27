خادم الحرمين يستقبل ولي عهد دبي ورئيس مجلس الأمة الكويتي وأئمة ومؤذني المسجد الحرام

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في قصر الصفا بمكة المكرمة قبل مغرب أمس، ولي عهد إمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ حمدان آل مكتوم والوفد المرافق له.

ونقل ولي عهد دبي تحيات وتقدير رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، ونائبه لخادم الحرمين الشريفين، فيما حمله تحياته وتقديره لهما.

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كما استقبل خادم الحرمين الشريفين رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم، وكذلك العلماء والرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، وأئمة ومؤذني المسجد الحرام الذين قدموا للسلام عليه.

كما استقبل خادم الحرمين الشريفين وزير الحج والعمرة الدكتور محمد بنتن ووكلاء الوزارة ورؤساء المؤسسات الأهلية لأرباب الطوافة والأدلاء والوكلاء والزمازمة والنقابة العامة للسيارات الذين قدموا للسلام عليه، حيث تناول الجميع طعام الإفطار مع خادم الحرمين الشريفين.

حضر الاستقبال مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة خالد الفيصل، والأمير خالد بن فهد بن خالد، والأمير مقرن بن عبدالعزيز، والأمير منصور بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير طلال بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير خالد بن سعد بن فهد، والأمير فهد بن عبدالله بن مساعد، ومستشار خادم الحرمين الشريفين الأمير محمد بن نواف، والأمير سطام بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير فيصل بن سعود بن محمد، وأمير منطقة الباحة الدكتور حسام بن سعود، والأمير الدكتور بندر بن سلمان بن محمد، ومستشار خادم الحرمين الشريفين الأمير الدكتور عبدالعزيز بن سطام، والأمير سلمان بن سلطان بن عبدالعزيز، والأمير بندر بن مقرن بن عبدالعزيز، ونائب أمير منطقة الرياض محمد بن عبدالرحمن، ونائب أمير منطقة مكة المكرمة بدر بن سلطان، والأمير راكان بن سلمان بن عبدالعزيز.