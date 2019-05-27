، "مدني المدينة" يحرِّر حالتَيْ احتجاز بعد نشوب حريق بأحد المنازل بحي عروة ،

محمد بن مسعود - الدمام - "الجهني": قامت الفِرق بإخلاء الموجودين بالمبنى.. وجميعهم بحالة صحية جيدة

تمكَّنت فِرق الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة من إنقاذ حالتَي احتجاز بعد نشوب حريق في منزل بحي عروة بالمدينة، وإخلاء الموجودين بالمبنى، وجميعهم بحالة صحية جيدة.

وتفصيلاً، أوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة، العقيد خالد مبارك الجهني، أن بلاغًا ورد عند الساعة الـ21:40 من مساء الأحد عن حريق في منزل بحي عروة بالمدينة المنورة. مشيرًا إلى أنه تم توجيه فِرق الدفاع المدني للموقع، ‏وعند الوصول اتضح أن الحريق في شقة بالدور الأول المتكرر لمبنى مكون من دورين، وملحق، مع وجود محتجزين.

وأضاف "الجهني": باشرت الفِرق أعمال الإخماد، وتم إخراج حالتَي احتجاز من الشقة، وإخلاء الموجودين بالمبنى، وجميعهم بحالة صحية جيدة ولله الحمد.