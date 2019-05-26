انت الان تتابع تفاصيل خبر الضغوط المالية تهوي ببورصة السعودية وسوق العقارات يطيح بأسهم دبي والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأحد 26 مايو 2019 11:54 مساءً - شهدت البورصة السعودية هبوطاً حاداً يوم الأحد تحت ضغط القطاع المالي والبتروكيماويات، في حين انخفض مؤشر سوق دبي تحت ضغط خسائر الأسهم العقارية.

وانخفض المؤشر الرئيسي للسوق السعودية 2%، مع تراجع سهم بنك ساب 3.5%، وسهم مجموعة سامبا المالية، ثالث أكبر بنك في المملكة من حيث الأصول، 3.4%، وسهم البنك الأهلي التجاري، أكبر مصرف في البلاد 3.3%.

وهبط سهم السعودية العالمية للبتروكيماويات (سبكيم) 4.2%، في حين تراجع سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)، عملاق إنتاج البتروكيماويات 2.4%.

وانخفض سهم المراكز العربية لإدارة مراكز التسوق، الذي أدرج في البورصة يوم الأربعاء، 4.8% إلى 23.3 ريالاً (6.22 دولارات)، من سعر الطرح العام الأولي الذي بلغ 26 ريالاً.

وسجل سهم مجموعة صافولا، أكبر شركة صناعات غذائية في المملكة، أسوأ أداء في السوق بتراجعه 6.2%.

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وتراجع المؤشر السعودي 10% هذا الشهر، في موجة بيع حفزتها نزاعات تجارية عالمية وتوترات جيوسياسية إقليمية. ورغم ذلك لا يزال المؤشر مرتفعاً 7% منذ بداية العام، مدعوماً بشكل رئيسي بتدفق أموال من الخارج إلى الأسهم السعودية.

كما انخفض مؤشر سوق دبي 0.3%، تحت ضغط خسائر الأسهم العقارية. وتراجع سهم أرابتك القابضة للبناء 5.3%، وسهم إعمار العقارية، أكبر شركة تطوير عقاري مدرجة في الإمارة، 3.6%، في حين هبط سهم ديار للتطوير العقاري 1.6%.

وهبط المؤشر العام لسوق أبوظبي أيضاً 0.1%، في حين تراجع مؤشر بورصة قطر 0.3%، حيث تركزت معظم الخسائر في أسهم البنوك والشركات العاملة في قطاع النفط والغاز.

وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية 1.5%، بدعم من أسهم شركات الطاقة والاتصالات.

وقفز سهم أوراسكوم للاستثمار القابضة 8.6%، مع استئناف تداوله، بعدما أفصحت الشركة بأنها تبحث مع بنوك سبل تحويل مبالغ محتجزة من استثمارها في كوريا الشمالية، في ظل الاستثناء الذي حصلت عليه من مجلس الأمن.

وصعد سهم الصناعات الكيماوية المصرية (كيما) 7.3%، وسهم المصرية للاتصالات 4.3%.