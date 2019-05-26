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2019-05-26 تعرف على فضل الصلاة في مكة المكرمة متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة Advertisements سلطت الرئاسة العامة لشؤون الحرمين الشريفين، الضوء على فضل الصلاة في مكة المكرمة. وأوضحت رئاسة الحرمين أن سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله قال: والصواب أن التفضيل في الثواب يعمّ المساجد كلها، يعمّ الحرم كله، وهو أرجح ما قاله العلماء، فاغتنم الفرصة في المسجد الحرام وفي مساجد مكة”.









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