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لقطات لاستقبال الملك سلمان لأئمة ومؤذني المسجد الحرام بقصر الصفا
متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة
استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، اليوم الأحد، أئمة ومؤذني المسجد الحرام بقصر الصفا في مكة المكرمة.
وبيّنت لقطات استقبال خادم الحرمين الشريفين للعلماء والرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، وأئمة ومؤذني المسجد الحرام، الذين قدموا للسلام عليه.
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