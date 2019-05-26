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لقطات لاستقبال الملك سلمان لأئمة ومؤذني المسجد الحرام بقصر الصفا

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2019-05-26

لقطات لاستقبال الملك سلمان لأئمة ومؤذني المسجد الحرام بقصر الصفا

متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، اليوم الأحد، أئمة ومؤذني المسجد الحرام بقصر الصفا في مكة المكرمة.

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وبيّنت لقطات استقبال خادم الحرمين الشريفين للعلماء والرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، وأئمة ومؤذني المسجد الحرام، الذين قدموا للسلام عليه.





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