توضيح من سند الزواج بعد صرف الدفعة الثالثة

2019-05-26

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعاد برنامج سند محمد بن سلمان التذكير بأن مبادرة سند الزواج هي عطاء مستمر وإحدى مبادرات البرنامج والتي جاءت لدعم ومساندة حديثي الزواج.

وأوضح سند محمد بن سلمان أن عطاء سند الزواج تجاوز 200 مليون ريال، وأكثر من 10 آلاف مستفيد من جميع مناطق المملكة.

وشدّد سند محمد بن سلمان على أن سند الزواج يعطي الأولوية لأبناء شهداء الواجب والأيتام وذوي الهمم.

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واستكمالًا لجهود برنامج سند محمد بن سلمان في المساهمة لتحقيق مبادئ الاستقرار وتمكين الفئات الأكثر احتياجًا من بِناء أسرهم، فقد أعلن البرنامج عن استمرار صرف العطاء المخصص لمبادرة سند الزواج للدفعة الثالثة، حيث تخطى عدد المستفيدين للدفعة الثالثة 2200 مستفيد بعطاء يفوق 45 مليون ريال.

وبذلك يبلغ إجمالي عدد المستفيدين أكثر من 10000 مستفيد، بقيمة عطاء تجاوزت 200 مليون ريال منذ انطلاق المبادرة.

وتُعدُّ مبادرة “سند الزواج” إحدى مبادرات البرنامج الموجهة لدعم ومساندة حديثي الزواج من أبناء الوطن، حيث يتم تلقي الطلبات من خلال الموقع الإلكتروني، ويتم التحقق من تطابق شروط وصحة بيانات المتقدمين بالتعاون مع الجهات الحكومية بشكل مستمر.

ويحرص البرنامج على تنمية الوعي حيث يتطلب إكمال مرحلة المحتوى المعرفي عبر الموقع الإلكتروني كجزء من إجراءات التقديم على العطاء (مبلغ مقطوع وغير مسترد)، مع الإشارة بأن التسجيل لا يزال متاحًا حيث يمكن التقديم من خلال زيارة الرابط المخصص للمبادرة (هنا).

يُذكر أن برنامج سند محمد بن سلمان يأتي انطلاقًا من حرص صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، على تنمية مجالات المبادرات الاجتماعية غير الربحية المعنية بتمكين المواطنين والمواطنات، والمساهمة في تحقيق الغايات التي يسعون إليها في مجالات الحياة المختلفة.