اللواء البسامي: استخدموا هذه الطرق البديلة أثناء انعقاد قمم مكة المكرمة

2019-05-26

متابعات الخليج 365 - واس

أشاد مساعد قائد قوات أمن العمرة لشؤون المرور اللواء محمد بن عبدالله البسامي بالدعوة التي وجهتها إمارة منطقة مكة المكرمة للمواطن والمقيم والزائر والمعتمر للمشاركة في إنجاح القمة الخليجية والعربية والإسلامية التي دعا إليها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – التي ستعقد خلال الفترة 25 – 27 من هذا الشهر 1440 هـ في رحاب مكة المكرمة، مبيناً أن هناك إجراءات أمنية ومرورية تسبق انعقاد هذه القمة، مهيباً بالجميع التعاون الجاد مع رجال الأمن في محافظة جدة وفي المنطقة ما بين مكة المكرمة وجدة، وأيضاً في مكة المكرمة والمنطقة المركزية.

وأفاد اللواء البسامي أن هناك مجموعة من الطرق خصصت لتحركات الضيوف على مدى الثلاثة أيام القادمة وهي أيام 23 و 24 و 25 من هذا الشهر الفضيل، وأيضاً للمغادرة بعد انتهاء القمة، داعياً الجميع إلى اختيار الطرق البديلة والابتعاد عن طريق الملك عبدالله في جدة، وطريق الأندلس، وجسر الميناء، وكذلك الابتعاد عن الطريق الدائري الثالث، وطريق العزيزية، وأنفاق السد من الجهة الشرقية في مكة المكرمة، لافتاً النظر إلى أنه سيتم العمل على تقليل دخول السيارات الصغيرة إلى المنطقة المركزية ابتداء من يوم 23 ، وعلى المعتمرين والزائرين الذهاب إلى محطات النقل العام.

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وقال مساعد قائد قوات أمن العمرة لشؤون المرور : لنا تجربة مع كل أطياف المجتمع والزوار والمعتمرين في التعاون الجاد والمساهمة في الترتيبات التي – إن شاء الله – ستكون على مستوى التطلعات من جميع الجهات المشاركة في إنجاح هذه القمة، موضحاً أن جميع الترتيبات أُعدت على أعلى مستوى، حاثاً الجميع على اختيار الخطوط البديلة في محافظة جدة والمتمثلة في طريق المدينة أو طريق الأمير أحمد أو طريق الحرمين أو عبر طريق بريمان للذهاب إلى مكة عبر طريق الهجرة، وكذلك طريق مكة جدة القديم حيث بالإمكان من خلاله الوصول إلى مكة المكرمة.

وأضاف اللواء البسامي : وفي مكة المكرمة بالإمكان الابتعاد عن طريق الدائري الثالث والذهاب إلى الدائري الرابع أو الذهاب إلى الجهة الشمالية أو طريق الشرائع، أيضاً بالإمكان الذهاب عن طريق السيل أو طريق الهدا، لافتاً الانتباه إلى أن طريق العزيزية العام متاح لجميع المتجهين إلى المنطقة المركزية أو العودة إلى الفنادق ودور سكن الزوار والمعتمرين، مؤكداً أن جميع الترتيبات تهدف إلى تسهيل تحركات الجميع وسهولة تنقلاتهم أثناء انعقاد القمة.