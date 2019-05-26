ملاحظة الرياض تكرم أحداثها ولقطات لاختتام أنشطتها السنوية

2019-05-26

متابعات الخليج 365 - الرياض

اختتمت دار الملاحظة الاجتماعية بالرياض أنشطتها السنوية بمشاركة مؤسسة النهر الجاري الوقفيّة ومكتب حقوقي للمحاماة، حيث تضمّن الحفل، المباراة النهائيّة للدورة الرياضية الرمضانية وختام برنامج زد رصيدك وقبسات رمضانية ومعرض عن أعمال شهر رمضان.

جاء ذلك بحضور مساعد مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للتنمية بمنطقة الرياض الدكتور عبدالوهاب المرشودي ورئيس دائرة التحقيق في قضايا الأحداث والأسرة منصور المنصور ومدير دار الملاحظة بالرياض فهد القميزي وكابتن المنتخب السعودي سعد الحارثي والمدرب الدكتور جاسم الحربي ومدير مكتب حقوقي فهد الفهيد وعدد من مدراء الفروع الإيوائية والشخصيات المهتمة بالشأن الاجتماعي.

وبدأ الحفل الخطابي بعد نهاية المباراة بكلمة لمدير الدار شكر فيها أبناءه النزلاء والموظفين على جهودهم وتفاعلهم في البرامج والأنشطة.

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كما ألقى الدكتور عبدالوهاب المرشودي كلمة لنزلاء الدار حثهم فيها على الاستفادة من هذه النشاطات والبرامج، ثم تشرف الحضور بتكريم الأبناء المميزين في البرامج والأنشطة وتكريم الموظفين المثاليين وضيوف الحفل والمؤسسات الداعمة للبرامج والأنشطة وقدم موظفو الدار هدية تذكارية لمدير الدار لجهوده ودعمه لكافة مناشط الدار واختتم الحفل بتناول وجبة السحور.



الجدير بالذكر أن الدار تقيم العديد من الفعاليات المتنوعة لنزلائها على مدار العام بهدف تنمية المواهب وتعزيز الثقة بالنفس لدى الأبناء.