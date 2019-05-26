شكرا لقرائتكم خبر عن «بر الجوف»: افتتاح مركز الأميرة مضاوي بنت سعود للبذور الصالحة للأيتام والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - عبدالعزيز المشيطي (القريات)
أعلنت جمعية البر الخيرية بمنطقة الجوف، افتتاح مركز الأميرة مضاوي بنت سعود بن عبدالله بن عبدالرحمن آل سعود للبذور الصالحة اعتبارا من 1440/10/13.
وأعدت الجمعية برامج تعليمية وتدريبية وتربوية وترفيهية للايتام بالتعاون مع شركة المساندة للتدريب والتعليم سوف يتم تقديمها للايتام المسجلين بالجمعية «بنين وبنات» خلال العطلة الصيفية والعام الدراسي 1441/1440 وستكون الدراسة بعد صلاة العصر من الأحد إلى الأربعاء والنقل بواسطة حافلات الجمعية.
وأوضح رئيس الجمعية الدكتور نواف الخالدي أن المركز يتم افتتاحه بدعم كامل من الأميرة مضاوي بنت سعود حرم أمير منطقة الجوف الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز، وستستقبل طلبات التسجيل فورا على هاتف الجمعية 0146249252 - القسم النسائي.
وأضاف أن الجمعية تتقدم بخالص الشكر والتقدير للأميرة على هذا الدعم الموجه لفئة عزيزة على الجميع، راجيا من الله أن يتقبل ذلك في موازين أعمالها.
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