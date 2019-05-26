تعبئة 25 ألف حافظة زمزم يوميا بالمسجد الحرام

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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زودت الرئاسة العامة لشؤون الحرمين المسجد الحرام بعشرة آلاف حافظة ماء زمزم جديدة بقواعدها، وذلك ضمن استعدادات الإدارة العامة للشؤون الخدمية ممثلة بإدارة سقيا زمزم، ليصل عدد الحافظات المستخدمة إلى أكثر من 25.000 حافظة يوميا، إضافة إلى تشغيل 650 مشربية رخامية و216 خزان استيل.

ويحرص المعتمرون والزوار للبيت الحرام على شرب ماء زمزم بكميات كبيرة، وماء زمزم لما شرب له، فهو خير ماء على وجه الأرض، إضافة إلى شراء عبواته الخاصة لإهدائها للأهل والأصدقاء.

وتنشر إدارة سقيا زمزم 11,570 حافظة في عموم المسجد الحرام وساحاته منها 6,282 حافظة أساسية، و5,288 حافظة احتياطية، إضافة إلى تشغيل عدد من المشربيات والمجمعات وخزانات الاستيل المخصصة لماء زمزم المنتشرة في المسجد الحرام، كما تنشر الإدارة عددا من حاملي حقائب ماء زمزم لتقديم ماء زمزم في المطاف والمشايات، وداخل المصليات، والمصليات الخاصة بذوي القدرات الخاصة.

وتتميز الحافظات الجديدة بجودتها العالية وتحافظ على برودة الماء ولا تتأثر بالظروف الجوية، وستوزع على المواقع وداخل المصليات، كما تقسم حافظات ماء زمزم إلى «مبرد وغير مبرد» وتغطي جميع جنبات المسجد الحرام وساحاته الخارجية.

وتبذل الإدارة العامة للشؤون الخدمية قصارى جهدها لتقديم وتسهيل الخدمات لمرتادي المسجد الحرام ومضاعفة العمل، حتى يتمكن قاصدو بيت الله الحرام من أداء نسكهم بكل يسر وسهولة، كما أن هذا الدعم يعكس اهتمام القيادة بالحرمين الشريفين وتسخير الإمكانات التي تهدف إلى خدمة ضيوف الرحمن.

الحافظات المستخدمة: 25,000

حافظة يوميا

تشغيل: 650

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مشربية رخامية

تشغيل: 216

خزان استيل

نشر 11,570

حافظة: في المسجد الحرام وساحاته

6282

حافظة أساسية

5288حافظة احتياطية

حافظات زمزم بالمسجد الحرام: