56 رحلة لقطار الحرمين أسبوعيا في رمضان

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل فيصل السلمي - مكة المكرمة

56 رحلة أسبوعية ينفذها قطار الحرمين السريع طوال رمضان المبارك، من مختلف محطات القطار (مكة المكرمة، جدة، مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، المدينة المنورة).

وأوضح مدير عام التشغيل والصيانة بمشروع قطار الحرمين السريع المهندس ريان الحربي لـ»مكة»، أن العدد الإجمالي لركاب قطار الحرمين الذين سيتم نقلهم خلال رمضان سيصل إلى 90 ألف راكب، وذلك بحسب الرحلات التي تم طرحها سابقا والإعلان عنها.

وأضاف أن دقة مواعيد رحلات قطار الحرمين السريع المجدولة خلال هذا الشهر سجلت مستوى عاليا من الانضباط، حيث لم تقل عن 98% على الرغم من الإقبال المتزايد على الرحلات خلال هذا الموسم، مشيرا إلى أن مواعيد الرحلات لم تتأثر بالأجواء الماطرة خلال الفترة الماضية.

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وأكد الحربي عدم توجه إدارة مشروع القطار إلى فتح أي رحلات جديدة خلال العشر الأواخر من رمضان، وأن جدول الرحلات سيبقى كما هو بحسب جدولته سابقا دون أي تغيير، لافتا إلى أن جميع محطات قطار الحرمين تعمل حاليا سوى محطة المطار باعتبار عدم تشغيلها بشكل كامل، منوها إلى أن السرعة القصوى التي سجلها القطار في كامل رحلاته إلى الآن لم تتجاوز 200 كلم.

عدد رحلات القطار في رمضان: 56رحلة

المتوقع نقلهم في رمضان: 90ألفا

سرعة القطار: 200 كلم