33 دراسة بحثية في معهد أبحاث الحج خلال موسم رمضان

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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يجري معهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج والعمرة بجامعة أم القرى خلال موسم رمضان لهذا العام 33 دراسة وبرنامجا يشترك فيها جميع أقسام المعهد البحثية، والمتمثلة في المجالات الإدارية والإنسانية والبيئية والصحية والهندسية والعمرانية والإعلامية والمعلوماتية، بحسب عميد المعهد بالإنابة الدكتور أحمد قاضي.

وأكد قاضي خلال اللقاء السنوي للباحثين لموسم رمضان هذا العام الذي عقد أمس أن المعهد يتشرف أن يكون الجهة البحثية المتخصصة في مجالات الحج والعمرة والزيارة، وأنه يعمل بجانب الجهات التنفيذية لتحقيق تطلعات ولاة الأمر، نحو تقديم أرقى الخدمات، وتذليل جميع العقبات لضيوف الرحمن.

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وبدأ عرض البرنامج العلمي للقاء بالاطلاع على نماذج من الدراسات التي تجرى خلال الموسم، وأعطيت الفرصة لمداخلات الحضور ونقاشاتهم.

من جانبه ثمن مدير جامعة أم القرى الدكتور عبدالله بافيل الجهود المبذولة من جميع الباحثين ومساعديهم، معبرا عن فخر الجامعة بإنجازات بيت خبرتها «معهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج والعمرة».

وقال: لن نعدد هنا ما تم إنجازه فنحن نطمح إلى المزيد، لأننا في هذه الجامعة المعطاء التي ضمت أول كلية جامعية في بلادنا الحبيبة، ونحن ندرك قيمة البحث العلمي ودوره الإيجابي في وصول أمتنا إلى الريادة والازدهار، وهي غاية نبيلة وضعها ولاة أمر هذه البلاد نصب أعينهم، فبذلوا ويبذلون الغالي والنفيس في سبيل تحقيق ثمارها».

وشهد مدير الجامعة توقيع ثلاث مذكرات تفاهم بين معهد أبحاث الحج والعمرة، والمديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة مكة، وكلية الصيدلة بالجامعة، وجمعية إكرام لحفظ النعمة، ليكون لها بالغ الأثر في تطوير آليات البحث في المعهد وتجويد مخرجاته.