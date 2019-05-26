200 مليون ريال من غلال الأوقاف لدعم برامج خدمة ضيوف الرحمن

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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خصصت الهيئة العامة للأوقاف 200 مليون ريال من غلال الأوقاف لتبني مجموعة من البرامج والمشاريع النوعية، بما يضمن تحسين الخدمات وتلبية الاحتياجات واستدامة مشاريع خدمة ضيوف الرحمن، وتحقيق أهدافها على أكمل وجه، وتعزيز دور العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي في تقديم مزيد من الخدمات وتلبية الاحتياجات.

وأبرمت اتفاقية شراكة بين الهيئة والرئاسة، وذلك خلال زيارة وزير العمل والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للأوقاف المهندس أحمد الراجحي ومحافظ الهيئة عماد الخراشي للرئاسة، والوقوف على بعض المشاريع التي تنفذها لخدمة ضيوف الرحمن واللقاء بالرئيس العام، وتضمنت الاتفاقية عددا من المسارات والمجالات المتنوعة، حيث جرى إطلاق حزمة من البرامج التي تسهم في بناء منظومة متكاملة من الخدمات في مختلف المجالات التوعوية والعلمية والتعليمية والخدمية والتقنية، وذلك للإسهام في تطوير منظومة أعمال وخدمات الرئاسة، وتحسين تجربة الضيف القاصد لهذه البلاد المباركة وعكس صورة مشرفة عنها.

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ونوه الراجحي إلى أهمية هذه الشراكة التي تأتي تتويجا للتواصل المسبق والتعاون البناء بين الرئاسة والهيئة، من أجل تنفيذ شروط الواقفين وصرف غلال الأوقاف المخصصة للمسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف، مبينا حرص الهيئة على تطوير الأوقاف بما يتناسب مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تحقيق استدامة القطاع غير الربحي، وتعزيز القيم الإسلامية والهوية الوطنية وخدمة ضيوف الرحمن.

وأكد أن الهيئة ماضية في تعزيز دور الأوقاف في هذه المنظومة المهمة، والتي تعد أحد المرتكزات الرئيسة للمملكة، والتي تبني صورة مميزة عنها من خلال حجم الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن والمشاريع الضخمة للدولة في سبيل توفير سبل الراحة لقاصدي الحرمين والمشاعر المقدسة، لافتا إلى أن جهود الهيئة تأتي مساندة للجهات ذات العلاقة لتطوير الخدمات.

من جهود هيئة الأوقاف: